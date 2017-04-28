Merkez Bankası, Yılsonu Enflasyon Tahminini Yükseltti

Merkez Bankası, yılsonu yüzde 8 olan enflasyon tahminini yüzde 8.5 olarak güncelledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 2017 yılının ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında yılsonu enflasyon tahminini yüzde 8'den yüzde 8.5 olarak revize etti. 2018 yılı tahminin de yüzde 6,3'de yüzde 6,4'e yükseltti. - İSTANBUL