Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Mart ile biten haftada 666 milyon dolar arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 7 Mart ile biten haftada 666 milyon dolar artarak 106 milyar 346 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 347 milyon dolar artarak 88 milyar 578 milyon dolardan 88 milyar 925 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de 7 Mart haftasında 319 milyon dolar artarak 17 milyon 102 dolardan 17 milyar 421 milyon dolar oldu. - İSTANBUL