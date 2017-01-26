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Merkez Bankası Rezervleri Azaldı
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Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası’nın, toplam rezervleri 2 milyar 996 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası'nın, toplam rezervleri 2 milyar 996 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 20 Ocak ile biten haftada 2 milyar 996 milyon dolar azalarak 107 milyar 563 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 996 milyon dolar azalarak 95 milyar 292 milyon dolardan 92 milyar 296 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 20 Ocak haftasında herhangi bir değişim göstermedi. - İSTANBUL

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