Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası'nın, toplam rezervleri 2 milyar 996 milyon dolar azaldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 20 Ocak ile biten haftada 2 milyar 996 milyon dolar azalarak 107 milyar 563 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 996 milyon dolar azalarak 95 milyar 292 milyon dolardan 92 milyar 296 milyon dolara geriledi.



Altın rezervleri ise 20 Ocak haftasında herhangi bir değişim göstermedi. - İSTANBUL