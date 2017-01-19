HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Merkez Bankası Rezervleri Azaldı
BİST
82.145 %-0,77
DOLAR
3,8204 %0,70
EURO
4,0787 %1,04
PARİTE
1,0669 %0,29
ALTIN
147,99 %0,63
FAİZ
11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Nakliyeci Lüksemburg'daki Tarihi Davadan U...
İvedik'te Üretiyor, Nasa'ya Satıyor
Merkez Bankası Rezervleri Azaldı
19 Ocak 2017 Perşembe 15:27
Merkez Bankası toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 426 milyon dolar azalma kaydetti.
Merkez Bankası toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 426 milyon dolar azalma kaydetti
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9178337] Dunya.com
5
49
26
Merkez açıkladı! Yıl sonu dolar ne olur
Milyar dolarlık servet! Tam 62 bin ton
Nutella'dan milyonlarca insanı ilgilendiren kritik açıklama
Hızlı trende devrim! Tam 18 il birbirine bağlanıyor
Binlerce aboneye 'indirimli elektrik' müjdesi
Fitch'ten Türkiye için kritik değerlendirme!
Fahri Kasırga ilk kez anlattı: Erdoğan'la 2 kez görüştüm