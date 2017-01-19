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Merkez Bankası Rezervleri Azaldı
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Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Ocak ile biten haftada 426 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Ocak ile biten haftada 426 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 13 Ocak ile biten haftada 426 milyon dolar azalarak 110 milyar 559 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 642 milyon dolar azalarak 96 milyar 934 milyon dolardan 95 milyar 292 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 13 Ocak haftasında 1 milyar 216 milyon dolara artarak 14 milyar 51 milyon dolardan 15 milyar 267 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

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