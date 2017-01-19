Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Ocak ile biten haftada 426 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 13 Ocak ile biten haftada 426 milyon dolar azalarak 110 milyar 559 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 642 milyon dolar azalarak 96 milyar 934 milyon dolardan 95 milyar 292 milyon dolara geriledi.
Altın rezervleri ise 13 Ocak haftasında 1 milyar 216 milyon dolara artarak 14 milyar 51 milyon dolardan 15 milyar 267 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL
Merkez Bankası Rezervleri Azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Ocak ile biten haftada 426 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Ocak ile biten haftada 426 milyon dolar azaldı.
-
Merkez açıkladı! Yıl sonu dolar ne olur
-
Milyar dolarlık servet! Tam 62 bin ton
-
Nutella'dan milyonlarca insanı ilgilendiren kritik açıklama
-
Hızlı trende devrim! Tam 18 il birbirine bağlanıyor
-
İlaç talebini geri çevirene ceza!
-
Binlerce aboneye 'indirimli elektrik' müjdesi
-
Japon devlerinden İzmir'e çıkarma! Neredeyse hepsini satın alacaklar
-
Fahri Kasırga ilk kez anlattı: Erdoğan'la 2 kez görüştüm