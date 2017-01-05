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Merkez Bankası Rezervleri Azaldı
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Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 22 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 22 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 30 Aralık ile biten haftada 4 milyar 22 milyon dolar azalarak 106 milyar 102 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 milyar 683 milyon dolar azalarak 95 milyar 734 milyon dolardan 92 milyar 51 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 30 Aralık haftasında 339 milyar dolarlık azalışla 14 milyar 390 milyon dolardan 14 milyar 51 milyon dolara düştü. - İSTANBUL

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