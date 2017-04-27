Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 174 milyon dolar azalışla 102 milyar 967 milyon dolara geriledi.





TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 21 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 182 milyon dolar azalarak 85 milyar 538 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 87 milyar 720 milyon dolar seviyesindeydi.





Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 8 milyon dolar artarak 17 milyar 421 milyon dolardan 17 milyar 429 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 174 milyon dolar azalışla 105 milyar 141 milyon dolardan 102 milyar 967 milyon dolara geriledi.



TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):





Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.01.2016 18.478 92.856 111.334 26.02.2016 17.145 93.693 110.838 25.03.2016 19.025 95.016 114.041 29.04.2016 19.833 96.193 116.026 27.05.2016 19.101 98.397 117.498 24.06.2016 18.474 101.895 120.369 29.07.2016 19.790 99.927 119.717 26.08.2016 19.587 102.781 122.368 30.09.2016 18.837 99.009 117.846 28.10.2016 18.117 101.626 119.743 25.11.2016 16.228 99.035 115.263 30.12.2016 14.051 92.051 106.102 27.01.2017 15.315 92.517 107.832 24.02.2017



16.011



91.089



107.100



31.03.2017 17.102 88.578 105.680 7.04.2017 17.421 88.925 106.346 14.04.2017 17.421 87.720 105.141 21.04.2017 17.429 85.538 102.967