Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 174 milyon dolar azalışla 102 milyar 967 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 174 milyon dolar azalışla 102 milyar 967 milyon dolara geriledi.


TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 21 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 182 milyon dolar azalarak 85 milyar 538 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 87 milyar 720 milyon dolar seviyesindeydi.


Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 8 milyon dolar artarak 17 milyar 421 milyon dolardan 17 milyar 429 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 174 milyon dolar azalışla 105 milyar 141 milyon dolardan 102 milyar 967 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.201618.47892.856111.334
26.02.201617.14593.693110.838
25.03.201619.02595.016114.041
29.04.201619.83396.193116.026
27.05.201619.10198.397117.498
24.06.201618.474101.895120.369
29.07.201619.79099.927119.717
26.08.201619.587102.781122.368
30.09.201618.83799.009117.846
28.10.201618.117101.626119.743
25.11.201616.22899.035115.263
30.12.2016 14.051 92.051 106.102
27.01.2017 15.315 92.517 107.832
24.02.2017

16.011

91.089

107.100

31.03.2017 17.10288.578 105.680
7.04.2017 17.421 88.925 106.346
14.04.2017 17.421 87.720 105.141
21.04.2017 17.429 85.538 102.967

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