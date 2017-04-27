Merkez Bankası Rezervleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 174 milyon dolar azalışla 102 milyar 967 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 174 milyon dolar azalışla 102 milyar 967 milyon dolara geriledi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 21 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 182 milyon dolar azalarak 85 milyar 538 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 87 milyar 720 milyon dolar seviyesindeydi.
Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 8 milyon dolar artarak 17 milyar 421 milyon dolardan 17 milyar 429 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 174 milyon dolar azalışla 105 milyar 141 milyon dolardan 102 milyar 967 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|29.01.2016
|18.478
|92.856
|111.334
|26.02.2016
|17.145
|93.693
|110.838
|25.03.2016
|19.025
|95.016
|114.041
|29.04.2016
|19.833
|96.193
|116.026
|27.05.2016
|19.101
|98.397
|117.498
|24.06.2016
|18.474
|101.895
|120.369
|29.07.2016
|19.790
|99.927
|119.717
|26.08.2016
|19.587
|102.781
|122.368
|30.09.2016
|18.837
|99.009
|117.846
|28.10.2016
|18.117
|101.626
|119.743
|25.11.2016
|16.228
|99.035
|115.263
|30.12.2016
|14.051
|92.051
|106.102
|27.01.2017
|15.315
|92.517
|107.832
|24.02.2017
|16.011
|91.089
|107.100
|31.03.2017
|17.102
|88.578
|105.680
|7.04.2017
|17.421
|88.925
|106.346
|14.04.2017
|17.421
|87.720
|105.141
|21.04.2017
|17.429
|85.538
|102.967