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Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 666 milyon dolar artışla 106 milyar 346 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 666 milyon dolar artışla 106 milyar 346 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 7 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 347 milyon dolar artarak 88 milyar 925 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 88 milyar 578 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 319 milyon dolar yükselişle 17 milyar 421 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 666 milyon dolar artışla 106 milyar 346 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.201618.47892.856111.334
26.02.201617.14593.693110.838
25.03.201619.02595.016114.041
29.04.201619.83396.193116.026
27.05.201619.10198.397117.498
24.06.201618.474101.895120.369
29.07.201619.79099.927119.717
26.08.201619.587102.781122.368
30.09.201618.83799.009117.846
28.10.201618.117101.626119.743
25.11.201616.22899.035115.263
30.12.2016 14.051 92.051 106.102
27.01.2017 15.315 92.517 107.832
24.02.2017

16.011

91.089

107.100

31.03.2017 17.10288.578 105.680
7.04.2017 17.421 88.925 106.346

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