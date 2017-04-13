Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 666 milyon dolar artışla 106 milyar 346 milyon dolara yükseldi.



TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 7 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 347 milyon dolar artarak 88 milyar 925 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 88 milyar 578 milyon dolar seviyesindeydi.



Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 319 milyon dolar yükselişle 17 milyar 421 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 666 milyon dolar artışla 106 milyar 346 milyon dolara yükseldi.



TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :





Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.01.2016 18.478 92.856 111.334 26.02.2016 17.145 93.693 110.838 25.03.2016 19.025 95.016 114.041 29.04.2016 19.833 96.193 116.026 27.05.2016 19.101 98.397 117.498 24.06.2016 18.474 101.895 120.369 29.07.2016 19.790 99.927 119.717 26.08.2016 19.587 102.781 122.368 30.09.2016 18.837 99.009 117.846 28.10.2016 18.117 101.626 119.743 25.11.2016 16.228 99.035 115.263 30.12.2016 14.051 92.051 106.102 27.01.2017 15.315 92.517 107.832 24.02.2017



16.011



91.089



107.100



31.03.2017 17.102 88.578 105.680 7.04.2017 17.421 88.925 106.346