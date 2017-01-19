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Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 426 milyon dolar azalışla 110 milyar 559 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 426 milyon dolar azalışla 110 milyar 559 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 13 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 642 milyon dolar azalarak 95 milyar 292 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 96 milyar 934 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 1 milyar 216 milyon dolar artarak 15 milyar 267 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Altın döviz rezervleri bir önceki hafta 14 milyar 51 milyon dolar seviyesindeydi.

Böylece, Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 426 milyon dolar düşüşle 110 milyar 559 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :

TarihAltın RezervlerBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.201618.47892.856111.334
26.02.201617.14593.693110.838
25.03.201619.02595.016114.041
29.04.201619.83396.193116.026
27.05.201619.10198.397117.498
24.06.201618.474101.895120.369
29.07.201619.79099.927119.717
26.08.201619.587102.781122.368
30.09.201618.83799.009117.846
28.10.201618.117101.626119.743
25.11.201616.22899.035115.263
30.12.2016 14.051 92.051 106.102
06.01.201714.05196.934110.985
13.01.201715.26795.292110.559

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