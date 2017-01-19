Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 426 milyon dolar azalışla 110 milyar 559 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 13 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 642 milyon dolar azalarak 95 milyar 292 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 96 milyar 934 milyon dolar seviyesindeydi.



Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 1 milyar 216 milyon dolar artarak 15 milyar 267 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Altın döviz rezervleri bir önceki hafta 14 milyar 51 milyon dolar seviyesindeydi.



Böylece, Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 426 milyon dolar düşüşle 110 milyar 559 milyon dolar oldu.



TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :





Tarih Altın Rezervler Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.01.2016 18.478 92.856 111.334 26.02.2016 17.145 93.693 110.838 25.03.2016 19.025 95.016 114.041 29.04.2016 19.833 96.193 116.026 27.05.2016 19.101 98.397 117.498 24.06.2016 18.474 101.895 120.369 29.07.2016 19.790 99.927 119.717 26.08.2016 19.587 102.781 122.368 30.09.2016 18.837 99.009 117.846 28.10.2016 18.117 101.626 119.743 25.11.2016 16.228 99.035 115.263 30.12.2016 14.051 92.051 106.102 06.01.2017 14.051 96.934 110.985 13.01.2017 15.267 95.292 110.559