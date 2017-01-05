Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 22 milyon dolar azalışla 106 milyar 102 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 30 Aralık ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 683 milyon dolar azalarak 92 milyar 51 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 95 milyar 734 milyon dolar seviyesindeydi.
Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 339 milyon dolar azalışla 14 milyar 51 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyar 22 milyon dolar düşüşle 106 milyar 102 milyon dolar oldu.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervler
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|29.01.2016
|18.478
|92.856
|111.334
|26.02.2016
|17.145
|93.693
|110.838
|25.03.2016
|19.025
|95.016
|114.041
|29.04.2016
|19.833
|96.193
|116.026
|27.05.2016
|19.101
|98.397
|117.498
|24.06.2016
|18.474
|101.895
|120.369
|29.07.2016
|19.790
|99.927
|119.717
|26.08.2016
|19.587
|102.781
|122.368
|30.09.2016
|18.837
|99.009
|117.846
|28.10.2016
|18.117
|101.626
|119.743
|25.11.2016
|16.228
|99.035
|115.263
|02.12.2016
|14.966
|98.633
|113.599
|09.12.2016
|14.966
|97.354
|112.320
|16.12.2016
|14.390
|97.316
|111.706
|23.12.2016
|14.390
|95.734
|110.124
|30.12.2016
|14.051
|92.051
|106.102