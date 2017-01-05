Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 22 milyon dolar azalışla 106 milyar 102 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 30 Aralık ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 683 milyon dolar azalarak 92 milyar 51 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 95 milyar 734 milyon dolar seviyesindeydi.





Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 339 milyon dolar azalışla 14 milyar 51 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.





Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyar 22 milyon dolar düşüşle 106 milyar 102 milyon dolar oldu.



TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):





Tarih Altın Rezervler Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.01.2016 18.478 92.856 111.334 26.02.2016 17.145 93.693 110.838 25.03.2016 19.025 95.016 114.041 29.04.2016 19.833 96.193 116.026 27.05.2016 19.101 98.397 117.498 24.06.2016 18.474 101.895 120.369 29.07.2016 19.790 99.927 119.717 26.08.2016 19.587 102.781 122.368 30.09.2016 18.837 99.009 117.846 28.10.2016 18.117 101.626 119.743 25.11.2016 16.228 99.035 115.263 02.12.2016 14.966 98.633 113.599 09.12.2016 14.966 97.354 112.320 16.12.2016 14.390 97.316 111.706 23.12.2016 14.390 95.734 110.124 30.12.2016 14.051 92.051 106.102