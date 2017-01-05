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Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 22 milyon dolar azalışla 106 milyar 102 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Rezervleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 22 milyon dolar azalışla 106 milyar 102 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 30 Aralık ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 683 milyon dolar azalarak 92 milyar 51 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 95 milyar 734 milyon dolar seviyesindeydi.


Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 339 milyon dolar azalışla 14 milyar 51 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.


Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyar 22 milyon dolar düşüşle 106 milyar 102 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervlerBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.201618.47892.856111.334
26.02.201617.14593.693110.838
25.03.201619.02595.016114.041
29.04.201619.83396.193116.026
27.05.201619.10198.397117.498
24.06.201618.474101.895120.369
29.07.201619.79099.927119.717
26.08.201619.587102.781122.368
30.09.201618.83799.009117.846
28.10.201618.117101.626119.743
25.11.201616.22899.035115.263
02.12.2016 14.966 98.633 113.599
09.12.201614.96697.354112.320
16.12.2016 14.390 97.316 111.706
23.12.2016 14.390 95.734 110.124
30.12.2016 14.051 92.051 106.102

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