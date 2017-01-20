Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Merkez Bankası, Repo İhalesi Açmadı
Ara
BİST 82.420 %0,15
DOLAR 3,8167 %-0,28
EURO 4,0712 %-0,29
PARİTE 1,0665 %0,04
ALTIN 147,63 %-0,42
FAİZ 11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Merkez Bankası, Repo İhalesi Açmadı

TCMB, haftalık vadede miktar yöntemiyle repo fonlaması yapmadı.

Merkez Bankası, Repo İhalesi Açmadı

TCMB, haftalık vadede miktar yöntemiyle repo fonlaması yapmadı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>