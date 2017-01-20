HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Merkez Bankası, Repo İhalesi Açmadı
BİST
82.420 %0,15
DOLAR
3,8167 %-0,28
EURO
4,0712 %-0,29
PARİTE
1,0665 %0,04
ALTIN
147,63 %-0,42
FAİZ
11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Galatasaray 1,5 Milyar Lira Bekliyor
Coeure: Parasal Genişleme Sonsuza Kadar Sü...
Merkez Bankası, Repo İhalesi Açmadı
20 Ocak 2017 Cuma 10:47
TCMB, haftalık vadede miktar yöntemiyle repo fonlaması yapmadı.
TCMB, haftalık vadede miktar yöntemiyle repo fonlaması yapmadı.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9180487] Dunya.com
3
28
10
Bakan açıkladı! Memura yıllık izin müjdesi
SGK çalışan annelere bin 500 TL destek veriyor! İşte koşullar
Düğün hayali kurarken kendi işinin patronu oldu!
Binlerce yeni mezuna iyi haber! Maaşa 702 TL devlet desteği
Altın Durdurulamıyor!
Borç aldığı 7 çeyrek altınla kendi işinin patronu oldu
PKK'nın bombacısı yakalandı! Dağ kadrosu şehirde enselendi