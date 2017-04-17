Merkez Bankası Nisan Ayı Beklenti Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3'e yükseldi.



TCMB'nin finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.



Buna göre, nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 0,91 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 0,95'e yükseldi. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,60 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,24 olarak gerçekleşti.



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 9,08 iken, bu anket döneminde yüzde 9,28'e yükseldi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,27 ve yüzde 7,87 olarak kayıtlara geçti.



Yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bu anket döneminde 3,8495'ten 3,8352'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,9194 iken, bu anket döneminde 3,9385'e yükseldi.



2017 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,8 milyar dolar düzeyinde bulunurken, bu anket döneminde 35,7 milyar dolara indi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 38,5 milyar dolar oldu.



Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3'e yükseldi



Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 3 oldu. Gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı.



BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,66 iken, bu anket döneminde yüzde 11,38'e yükseldi.



TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 10,81 iken, bu anket döneminde yüzde 11,49 olarak kayıtlara geçti.



Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri, cari ay için yüzde 10,84 olurken 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 10,89, yüzde 10,81, yüzde 10,74, yüzde 10,45 ve yüzde 10,11 düzeyinde gerçekleşti.



Vadesine 5 yıl ya da 5 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 11,10 iken, bu anket döneminde yüzde 11,01'e geriledi.



Aynı anket dönemlerinde, vadesine 10 yıl ya da 10 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise sırasıyla yüzde 11,16 ve yüzde 10,98 oldu.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi cari ay için yüzde 8 olurken, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,21, yüzde 8,27, yüzde 8,29 ve yüzde 8,18 seviyelerinde belirlendi.