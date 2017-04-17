Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Tahmini Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Nisan ayı Beklenti Anketi" yayınlandı. TCMB anketinden çıkan sonuçlara göre yıl sonu Dolar/TL tahmini 3.8352 oldu. Mart ayı anketine göre kurdaki yıl sonu tahmini 3.8495 seviyesinde bulunuyordu.

24 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ 7,87'YE YÜKSELDİ

Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini, bir önceki yüzde 9.08'den Nisan ayında yüzde 9.28 seviyesine tırmandı. 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8.27'ye, 24 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 7.87'ye yükseldi.

Nisan ayı anketine göre Türkiye büyüme beklentisi, 2017 yılı için yüzde 2.9'dan yüzde 3 seviyesine yükselirken, 2018 için yüzde 3.5'ten yüzde 3.7'ye tırmandı.