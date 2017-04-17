Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Tahmini Geriledi
Ara
BİST 90.759 %0,77
DOLAR 3,6563 %-1,97
EURO 3,8926 %-1,33
PARİTE 1,0643 %0,28
ALTIN 151,44 %-1,93
FAİZ 11,28 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Tahmini Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 3.8495'ten 3.8352'ye geriledi.

Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Tahmini Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Nisan ayı Beklenti Anketi" yayınlandı. TCMB anketinden çıkan sonuçlara göre yıl sonu Dolar/TL tahmini 3.8352 oldu. Mart ayı anketine göre kurdaki yıl sonu tahmini 3.8495 seviyesinde bulunuyordu.

24 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ 7,87'YE YÜKSELDİ

Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini, bir önceki yüzde 9.08'den Nisan ayında yüzde 9.28 seviyesine tırmandı. 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8.27'ye, 24 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 7.87'ye yükseldi.

Nisan ayı anketine göre Türkiye büyüme beklentisi, 2017 yılı için yüzde 2.9'dan yüzde 3 seviyesine yükselirken, 2018 için yüzde 3.5'ten yüzde 3.7'ye tırmandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Türk Lirası, Enflasyon, Türkiye, Tcmb, Tl