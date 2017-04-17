Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Tahmini Geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 3.8352'ye geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Nisan ayı Beklenti Anketi" yayınlandı.
TCMB anketinden çıkan sonuçlara göre yıl sonu Dolar/TL tahmini 3.8352 oldu. Mart ayı anketine göre kurdaki yıl sonu tahmini 3.8495 seviyesinde bulunuyordu.
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