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Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Tahmini Geriledi
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Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Tahmini Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 3.8352'ye geriledi.

Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Dolar Tahmini Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Nisan ayı Beklenti Anketi" yayınlandı.

TCMB anketinden çıkan sonuçlara göre yıl sonu Dolar/TL tahmini 3.8352 oldu. Mart ayı anketine göre kurdaki yıl sonu tahmini 3.8495 seviyesinde bulunuyordu.

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