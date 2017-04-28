Merkez Bankası'nın Sıkılaştırmasıyla Dolar 3.56 Lirada

Merkez Bankası'nın, bankaların kaynak maliyetini artıran sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dolar 3.56 lira düzeyinde hareket ediyor.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Nisan toplantısında beklendiği gibi politika faizi ve gecelik borç verme ve borçlanma faizlerini değiştirmedi; ancak, "parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesi kararıyla" geç likidite penceresi faizini (GLP) 0.50 puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltti. GLP faiz artışının ardından ilk işlem günü olan dün Merkaz Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.74'ü buldu.



Merkez Bankası'nın sıkılaştırması ve ve küresel risk iştahıyla dün, 3.5555 lira ile yılın ilk günlerinden bu yana en düşük düzeyi gören ve daha sonra 3.56 - 3.57 aralığında hareket eden dolar yeni güne de bu düzeylerden başladı. Dolar karşısında güçlenen euro da yeni günün ilk işlemlerinde, dünkü kapanışta olduğu gibi 3.87-3.88 lira aralığında işlem gördü.



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın bugün saat 10: 30'da sunacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun yanında, Türkiye'nin tartışmalı referandum sonuçlarının ardından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi kararı ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerdeki gerginliğin etktileri de piyasaların izleyeceği gündem maddeleri olacak. - İstanbul