Merkez Bankası'nın Sıkılaştırmasıyla Dolar 3.55 Liranın Altında

Merkez Bankası'nın, bankaların kaynak maliyetini artıran sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dolar 3.55 lira düzeyinde hareket ediyor.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Nisan toplantısında beklendiği gibi politika faizi ve gecelik borç verme ve borçlanma faizlerini değiştirmedi; ancak, "parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesi kararıyla" geç likidite penceresi faizini (GLP) 0.50 puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltti. GLP faiz artışının ardından ilk işlem günü olan dün Merkaz Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.74'ü buldu.



Merkez Bankası'nın sıkılaştırması ve ve küresel risk iştahıyla dün, 3.5555 lira ile yılın ilk günlerinden bu yana en düşük düzeyi gören ve daha sonra 3.56 - 3.57 aralığında hareket eden dolar yeni güne de bu düzeylerden başladıktan sonra 3.55 liranın da altına indi.



Dolar 3.5432 liraya kadar inerken, küresel piyasalarda dolar karşısında güçlenen euro da parite etkisiyle 3.88 liranın altına gerileyerek 3.8727 lirayı gördükten sonra 3.88 lira sınırına döndü.



"Beni bu güzel havalar mahvetti"



İş Yatırım'ın "Beni bu güzel havalar mahvetti" başlıklı günlük piyasa raporunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasının 100. gününe yaklaştığımıza işaret edilerek, "Piyasalardaki balayı dönemi halen devam ediyor. Dünya borsaları 2013 Mayıs ayından beri gördüğü en yüksek seviyelere ulaştı. Oynaklık göstergesi VIX 2014 yılından beri gördüğü en düşük seviyelerde" denildi ve şu yorum yapıldı:



"Zayıf dolar, düşük faiz, makul büyüme"



"Zayıf dolar, düşük faiz, makul büyüme piyasalardaki yükselişi destekliyor. Ama bu rahat hava bize batmaya başladı. Yükselişin hız kesmeye başladığı ve oynaklığın dip yaptığı dönemlerde yaşanan sert düzeltmeleri hatırlamak da fayda var. Mayıs ayına giriyor olmamız düzeltme riskini artıran diğer bir neden. İster düğün mevsimi öncesi altın talebi deyin, ister tatil planı yapan hane



halkının likiditeyi artırması, ya da hava sıcaklığının artması… Geçmiş yedi yılı gösterge olarak alırsak Mayıs ayında yüzde 70-80 ihtimalle piyasalarda düzeltme yaşanıyor. MSCI gelişmekte olan piyasalar döviz ve hisse senedi endeksleriyle yaptığımız çalışma son yedi yılın altısında Nisan sonunda satıp Mayıs sonunda geri alan yatırımcıların karlı çıktığını gösteriyor. MSCI Türkiye için dolar bazında yaptığımız çalışma benzer bir sonuç veriyor. 2014 yılı dışında her dönem Nisan ayında satanlar kar etmiş. Döviz piyasasında elde edilen sonuçlar daha zayıf."



Merkez'in enflyasyon öngörüsü yükseldi



Merkez Bankası 2017 ve 2018 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörülerini, sırasıyla 0.5 ve 0.4 puan yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunda, 2017 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörüsünü yüzde 8.0'den yüzde 8.5'e ve 2018 sonu enflasyon öngörüsünü de yüzde 6.0'dan yüzde 6.4'e yükselttiklerini açıkladı.



Çetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5.0 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı; 2017 yıl sonunda yüzde 8.5 olarak gerçekleşeceği; 2018 yıl sonunda ise yüzde 6.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülüyor" dedi ve ekledi:



"Hissedilir iyileşme olana kadar sıkı duruşumuzu koruyacağız"



"Enflasyonda orta vadeli görünümü dikkate alıyoruz, geçici dalgalanmalardan ziyade ana eğilime odaklanmaya devam edeceğiz; dalgalanmalara erken tepki vermeyeceğiz Nisan kararı bu yaklaşımı ortaya koyuyor. Para politikasında kayda değer sıkılaştırma yaptık, bu sıkı duruş devam edecek gerekirse ek sıkılaştırma da yapabiliriz Tüm göstergelerde hissedilir iyileşme olana kadar sıkı duruşumuzu koruyacağız." - İstanbul