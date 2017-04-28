Merkez Bankası'nın Sıkılaştırmasıyla Dolar 3.55 Lirada

Merkez Bankası'nın, bankaların kaynak maliyetini artıran sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dolar 3.55 lira düzeyinde hareket ediyor.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Nisan toplantısında beklendiği gibi politika faizi ve gecelik borç verme ve borçlanma faizlerini değiştirmedi; ancak, "parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesi kararıyla" geç likidite penceresi faizini (GLP) 0.50 puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltti. GLP faiz artışının ardından ilk işlem günü olan dün Merkaz Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.74'ü buldu.



Merkez Bankası'nın sıkılaştırması ve ve küresel risk iştahıyla dün, 3.5555 lira ile yılın ilk günlerinden bu yana en düşük düzeyi gören ve daha sonra 3.56 - 3.57 aralığında hareket eden dolar yeni güne de bu düzeylerden başladıktan sonra 3.55 - 3.56 lira aralığına çekildi.



Dolar karşısında güçlenen euro da yeni günün ilk işlemlerinde, dünkü kapanışta olduğu gibi 3.88-3.89 lira aralığında işlem gördü.



Merkez Bankası 2017 ve 2018 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörülerini, sırasıyla 0.5 ve 0.4 puan yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunda, 2017 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörüsünü yüzde 8.0'den yüzde 8.5'e ve 2018 sonu enflasyon öngörüsünü de yüzde 6.0'dan yüzde 6.4'e yükselttiklerini açıkladı.



Çetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5.0 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı; 2017 yıl sonunda yüzde 8.5 olarak gerçekleşeceği; 2018 yıl sonunda ise yüzde 6.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülüyor" dedi. - İstanbul