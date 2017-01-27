Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para politikası duruşunu devam ettirdiğini ve buna bağlı olarak kurlardaki oynaklığın azaldığını bildirdi.
TCMB'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre, 10 Ocak'ta yüzde 8,3 seviyesinde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, uygulanan sıkı para politikası ile 27 Ocak itibarıyla yüzde 10,3'e yükseldi.
TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine devam edildiğini de aktaran TCMB, uygulanan sıkı duruş ile kur oynaklığının yüzde 24'ten yüzde 18 seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti.
Ayrıca Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) getiri eğrisinin de yataylaştığını kaydeden TCMB, 5 yıl vadeli tahvil faizi ile BIST gecelik bankalararası repo kapanış faizi farkının 12 Ocak'ta bu yana hızla gerilediği ve sıfıra yaklaştığını bildirildi.
Merkez Bankası'nın Sıkı Duruşu Kurdaki Oynaklığı Azaltıyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para politikası duruşunu devam ettirdiğini ve buna bağlı olarak kurlardaki oynaklığın azaldığını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para politikası duruşunu devam ettirdiğini ve buna bağlı olarak kurlardaki oynaklığın azaldığını bildirdi.
-
Bakan açıkladı: Buraya giden boşanıp çıkıyor, kapatılacaklar
-
79 milyonu ilgilendiren torba yasa yürürlükte! Herkes için fırsat var
-
Çaresizlikten 'icat' çıkardılar! İşte 'son don bükücü'
-
Emniyet'ten uyarı! Bu plakalara karşı dikkatli olun
-
"Son umut" diye başladılar, şimdi paraya para demiyorlar
-
Ölü tırtılın kafasında yetişiyor! Kilosuna 50 bin dolar ödüyorlar
-
Sürücüler dikkat! Düzenleme geldi, her ay yüzde 5 zam
-
Trump'tan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili flaş talimat