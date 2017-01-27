Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Merkez Bankası'nın Sıkı Duruşu Kurdaki Oynaklığı Azaltıyor
Ara
BİST 83.827 %0,00
DOLAR 3,8591 %0,19
EURO 4,1349 %0,46
PARİTE 1,0712 %0,34
ALTIN 147,34 %0,06
FAİZ 11,37 %-0,61
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Merkez Bankası'nın Sıkı Duruşu Kurdaki Oynaklığı Azaltıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para politikası duruşunu devam ettirdiğini ve buna bağlı olarak kurlardaki oynaklığın azaldığını bildirdi.

Merkez Bankası'nın Sıkı Duruşu Kurdaki Oynaklığı Azaltıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para politikası duruşunu devam ettirdiğini ve buna bağlı olarak kurlardaki oynaklığın azaldığını bildirdi.

TCMB'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre, 10 Ocak'ta yüzde 8,3 seviyesinde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, uygulanan sıkı para politikası ile 27 Ocak itibarıyla yüzde 10,3'e yükseldi.

TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine devam edildiğini de aktaran TCMB, uygulanan sıkı duruş ile kur oynaklığının yüzde 24'ten yüzde 18 seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti.

Ayrıca Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) getiri eğrisinin de yataylaştığını kaydeden TCMB, 5 yıl vadeli tahvil faizi ile BIST gecelik bankalararası repo kapanış faizi farkının 12 Ocak'ta bu yana hızla gerilediği ve sıfıra yaklaştığını bildirildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası, Repurchase Agreement, Merkez Bankası, Türk Lirası, Politika, Twitter, 27 Ocak, 12 Ocak