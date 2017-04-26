Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Dolar Sert Düştü
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 3,59 liradan işlem gören dolar, 3,56 lira seviyesine kadar geriledi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 3.59 seviyesinde olan dolar/TL karar sonrası 3.56 seviyelerine doğru sert düşüş gösterdi. Kur, en düşük 3.5637 seviyesini gördü.
DOLAR VE EURO DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRDİ
Güne 3.58 seviyesinde başlayan dolar/TL, daha sonra gün içerisinde 3.59'u gördü. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından sert düşen dolar, 3.56 seviyesinden işlem görüyor.
Karar öncesi 3,9142 olan euro/TL de 3,8837 seviyesine düştü.
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