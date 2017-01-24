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Merkez Bankası'nın Faiz Kararı
24 Ocak 2017 Salı 14:17
Merkez Bankası, bugünkü toplantısında beklentileri karşılayamadı ve dolar sert yükseldi.
Merkez Bankası, bugünkü toplantısında beklentileri karşılayamadı ve dolar sert yükseldi.
Kaynak:
Dunya.com
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