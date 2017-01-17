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Merkez Bankası'ndan Yeni Hamle! TL Depoları Karşılığı Döviz Depoları Piyasası Açılıyor
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Merkez Bankası'ndan Yeni Hamle! TL Depoları Karşılığı Döviz Depoları Piyasası Açılıyor

Merkez Bankası,, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

Merkez Bankası'ndan Yeni Hamle! TL Depoları Karşılığı Döviz Depoları Piyasası Açılıyor

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verilmiştir" denildi.

İHALE YÖNTEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açıklamaya göre, söz konusu piyasada ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek, TCMB taraflı işlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile ilan edilecek.

AÇIKLAMA ETKİ YARATMADI

Merkez Bankası'nın açıklaması, ilk aşamada önemli bir etki yaratmadı. Açıklama öncesi 3.76 lira dolayında işlem gören dolar, açıklamanın ardından 3.7785 liraya kadar yükselirken, açıklama öncesi 4.0260 lira olan euro da 4.0437 lira düzeyine yükseldi.

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