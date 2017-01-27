Merkez Bankası'ndan Kur Açıklaması

Merkez Bankası, S&P'nin not açıklamasından kısa süre önce resmi twitter hesabından çeşitli grafikler yayınlayarak 'sıkı politika' mesajı verdi.

Peşpeşe atılan tweetlerde önce "Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor" denilerek Fonlama kompozisyonunun 10 Ocak-27 Ocak arasındaki farklarına dikkat çekildi.

Ardınan "Merkez Bankasının sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor" denilerek 1 Aralık-26 Ocak arasındaki kur oynaklığının grafiği paylaşıldı.

MB, "Merkez Bankasının sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı" mesajıyla da aynı dönemdeki uzun ve kısa vadeli faiz farklarına vurgu yapıldı.