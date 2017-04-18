Merkez Bankası İhale Açmadı Dolar Üç Kuruş Düştü

Merkez Bankası dövizde yeniden başlayan yükselişi durdurmak için bugün de "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi" açmaınca, 3.71 lirayı aşan dolar 3.68 - 3.69 lira aralığına çekildi.



Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8.0 faizle fonlayan Merkez Bankası, bugün yüzde 9.25 faiz oranından Borsa İstanbul kotasyon miktarını da "sıfır" olarak ilan etti. Likiditeye ihtiyacı olan bankalar, bu ihtiyaçlarını Merkez Bankası'nın yüzde 11.50 dolayında maliyeti bulunan "geç likidite penceresi" olanağından karşılamak zorunda kalacaklar.



Referandum sonrası belirsizliklerin sona ermesinin etkisiyle 3.63 liraya gerileyen dolar ve 3.86 liraya gerileyen euronun yönü, AGİT'in seçim raporu ve sonuçlara ilişkin tartışmaların etkisiyle dün öğleden sonra yeniden yukarıya döndü ve akşam saatlerinde dolar 3.7151 düzeyine kadar yükseldi.



Merkez Bankası'nın bugünkü "sıkılaştırma adımı" sonrasında, yeni güne de 3.7139 liradan başlayan dolar 3.68 - 3.69 lira ve 3.9560 liradan başlayan euro da 3.91 - 3.92 lira aralığına geriledi.



AGİT: YSK'nın mühürsüz pusulalar ile ilgili kararı güvenceyi ortadan kaldırdı



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na göre (AGİT) Türkiye'de düzenlenen referandum, "uluslararası standartlara uyumun gerisinde" kaldı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı/ Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi (AGİT/ DKİHB) tarafından oluşturulan Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti'nin (SSGH) düzenlediği basın toplantısında konuşan Heyet Başkanı Tana de Zulueta, "standart dışı sahada oynandığı"nı söylediği referandumda, "evet" ve "hayır" taraflarının "eşit olmayan koşullarda" yarıştığını vurguladı.



Basın açıklamasında konuşan Avrupa Parlamenterler Meclisi Temsilciler Kurulu Başkanı Cezar Florin Preda da, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "mühürsüz pusulalar" hakkındaki kararına da değinerek, "YSK'nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ve kanunla çelişkili olduğunu söyleyebiliriz" dedi.



Oy sayım prosedüründe son anda yapılan değişikliklerin de "önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını" vurgulayan Preda, "Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi. Referandum genel olarak standartları tutturamadı, hukuki altyapı gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi" dedi. - İstanbul