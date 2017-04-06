Merkez Bankası Genel Kurulu Referandum Sonrasına Kalıyor
Genellikle her yıl nisan ayının ilk haftasında yapılan TCMB genel kurulu bu yıl son haftaya bırakıldı.
Genellikle her yıl nisan ayının ilk haftasında yapılan TCMB genel kurulu bu yıl son haftaya bırakıldı. Ayrıca mart ayı sonuna kadar yayımlanan hesap dönemi bilançosu da yayımlanmadı.
Kaynak: Dunya.com
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