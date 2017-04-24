Merkez Bankası Genel Kurulu - Ankara
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi üyeliklerine Mehmet Vehbi Çıtak, Ömer Duman ve Fatih Güldamlasıoğlu seçildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi üyeliklerine Mehmet Vehbi Çıtak, Ömer Duman ve Fatih Güldamlasıoğlu seçildi.
Merkez Bankasının 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Bankanın İdare Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Genel Kurulda, 30 Nisan'da boşalacak 2 Banka Meclisi üyeliği için seçim yapıldı. Oylama sonucunda Banka Meclisi üyeliklerine Mehmet Vehbi Çıtak ve Ömer Duman'ın getirilmesine karar verildi.
Genel Kurulda Ahmet Faruk Aysan'ın kendi talebiyle ayrılmasıyla boşalan Banka Meclisi üyeliği için de seçime gidildi. Buna göre, 30 Nisan 2019'a kadar Aysan'ın görev süresini tamamlamak üzere belirlenen isim Fatih Güldamlasıoğlu oldu. Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Babacan, Zekeriya Kaya ve Mehmet Kaya seçildi.
Banka Meclisi üyeleri 3 yıl, Denetleme Kurulu üyeleri ise 2 yıl görev yapacak.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Para Politikası Kurulunda (PPK) Banka Meclisinden bir üyemiz bulunmakta. Bugün gerçekleşen değişikliklerle önümüzdeki günlerde Banka Meclisi toplanacak ve aralarından uygun gördükleri bir ismi PPK'da görev yapmak üzere tespit edecekler, biz de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Bugün itibarıyla bu isim henüz belli değildir." ifadelerini kullandı.
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