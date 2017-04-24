Merkez Bankası Genel Kurulu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, bankanın sermayesinin artırılması konusunda nihai yetkinin hükümette olduğunu belirterek, "Bu, bankamız ile Hazine Müsteşarlığı ve hükümet arasında gerçekleştirilecek temaslar sonrasında neticelendirilebilecek bir husus." dedi.



Merkez Bankasının 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Bankanın İdare Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı.



Genel Kurulda söz alan hissedarlardan Ahmet Mirza, 86 yıl önce kayınvalidesinin 100 lira değerinde hisse senedi aldığını belirterek, "Şu ana kadar bu hisse senedinin değeri hiç artmamış, üstelik 1 liraya düşmüş. Adımız ortak, oy hakkımız da olmalı. Burada öyle güzel karşılandık, bu bankanın tam sahibi olduğumu düşündüm ancak kağıt üzerinde baktığımızda aslında bir hiçim." ifadelerini kullandı. Mirza, bankanın varlıkları hakkında bilgi istedi.



Hissedar Adnan Bahar ise bu yıl 39. kez Genel Kurula katıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Sayın Başkanımız gerçekten çok değerli, Merkez Bankası için büyük bir kazanç. Her sene Genel Kurulda hak aradım, konuştum. Bu yıl kayıtlı ortak sayımız 4 bin 600 civarında. Yani aslında kanunen halka açık bir anonim şirketiz. Bizim hisse senetlerimizi borsada halka açın, değerini bilelim. 25 bin lira sermayeli bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olur diyorsanız, bu ayıp. Bu size yakışıyor mu? Bu hükümetle de alakası yok, ben her dönem bu konuşmayı yaptım, sözler de aldım. Bu kadar ahın kimseye faydası yok. Suçumuz Merkez Bankasına hissedar olmak ise alın bunları geriye. Ben kendime ait hisse senetlerini bir kuruş almadan devretmeye hazırım."



"Çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yapılıyor"



Hissedarların eleştirilerini yanıtlayan Çetinkaya, çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yapıldığını, bu süreçte Merkez Bankası yönetimi olarak dile getirilen eleştiri ve talepleri siyasi iradeye iletmekle yükümlü olduklarını ifade etti.



Sermayenin artırılması konusunda nihai yetkinin Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Bu, bankamız ile Hazine Müsteşarlığı ve hükümet arasında gerçekleştirilecek temaslar sonrasında neticelendirilebilecek bir husus." dedi.



Çetinkaya, bankanın varlıklarına ilişkin soru üzerine, bu konuda faaliyet raporunda detaylı bilgilerin yer aldığını, aktif varlıkların 530 milyar lira, öz kaynağın ise 18,4 milyar lira olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından 2016 yılına ait bilanço kar ve zarar hesabı ile kar dağıtımına ilişkin teklif onaylandı. Banka Meclisi üyeleri ile Denetleme Kurulu da ibra edildi.



Genel Kurul toplantısı, boşalan Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyelikleri için yapılan seçimin ardından sona erdi.