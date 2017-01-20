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Merkez Bankası, 'Finansal Hesaplar Raporu'nu Yayınladı
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Merkez Bankası, 'Finansal Hesaplar Raporu'nu Yayınladı
20 Ocak 2017 Cuma 15:12
TCMB: 2016 yılı üçüncü çeyreğinde, Türkiye ekonomisi net borçlu pozisyonunu sürdürdü.
TCMB: 2016 yılı üçüncü çeyreğinde, Türkiye ekonomisi net borçlu pozisyonunu sürdürdü.
Kaynak:
Dunya.com
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