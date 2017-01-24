Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükseltti. Borç verme faiz oranı da yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ocak ayı 'Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranı yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltildi. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tuttu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tutuldu.
Borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi
Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi. - İSTANBUL
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükseltti.
Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükseltti. Borç verme faiz oranı da yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.
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