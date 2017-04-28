Merkez Bankası Enflasyon Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun 2017 sonunda yüzde 8,5 olarak gerçekleşeceğini, 2018 sonunda ise yüzde 6,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngördüklerini bildirdi.



Çetinkaya, "Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 9,7 aralığında (orta noktası yüzde 8,5), 2018 sonunda ise yüzde 4,6 ila yüzde 8,2 aralığında (orta noktası yüzde 6,4) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.



Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında yaptığı konuşmada, çizmiş oldukları çerçeve dahilinde ürettikleri enflasyon ve çıktı açığı tahminlerini açıkladı.



Çetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında enflasyonun yüzde 5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını, 2017 sonunda yüzde 8,5 olarak gerçekleşeceğini, 2018 sonunda ise yüzde 6,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 9,7 aralığında (orta noktası yüzde 8,5), 2018 sonunda ise yüzde 4,6 ila yüzde 8,2 aralığında (orta noktası yüzde 6,4) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.



2017 ve 2018 yıl sonu enflasyon tahminlerini 2017 Ocak Enflasyon Raporu'na göre sırasıyla 0,5 puan ve 0,4 puan yukarı yönlü güncellediklerini belirten Çetinkaya, Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki yukarı yönlü güncellemenin 2017 sonu enflasyon tahminini bir önceki rapor tahminine göre 0,1 puan yukarı çektiğini söyledi.



Yıl sonu enflasyonundaki artış



Murat Çetinkaya, iktisadi faaliyet görünümündeki göreli iyileşmeye bağlı olarak yukarı yönlü güncellenen çıktı açığının 2017 sonu tahminini 0,2 puan yükselttiğini belirterek, "2017 ilk çeyrek enflasyonunun Ocak Enflasyon Raporu'nda verilen tahmine göre yüksek gerçekleşmesi ve enflasyon ana eğilimindeki yükseliş de yıl sonu enflasyonu tahminini 0,2 puan artırdı." dedi.



2018 sonu tüketici enflasyonu tahminini de yüzde 6'dan yüzde

6,4'e güncellediklerini dile getiren Çetinkaya, "Söz konusu güncellemede, 2017 sonu enflasyon tahmininin

yükseltilmesi ve enflasyon ana eğilimindeki artış etkili oldu. Enflasyonun 2017 sonunda yüzde 8,5 olarak gerçekleştikten sonra 2018 sonunda yüzde 6,4'e

gerileyeceği öngörüsünün, enflasyona odaklı bir para politikası duruşunun yanı

sıra 2018 yılında birikimli döviz kuru etkilerinin ortadan kalkacağı ve iktisadi

faaliyetin ılımlı seyredeceği bir görünüme dayandığını vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)