Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Petrol ve Diğer Emtia Fiyatlarındaki Kademeli Yükseliş...
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki kademeli yükseliş ithalatı artırırken, iç talepteki ılımlı seyir ve reel kurdaki değer kaybı ters yönde etki yapıyor.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki kademeli yükseliş ithalatı artırırken, iç talepteki ılımlı seyir ve reel kurdaki değer kaybı ters yönde etki yapıyor. Bu çerçevede, 2017 yılında cari işlemler açığının GSYİH'ye oranının 2016 yılı seviyesine yakın, yüzde 4'ün altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."
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