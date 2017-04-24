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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Önümüzdeki Dönemde Gıda Komitesinde Sergilenen Ortak...
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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Önümüzdeki Dönemde Gıda Komitesinde Sergilenen Ortak...

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Önümüzdeki dönemde gıda komitesinde sergilenen ortak kurumsal çabanın fiyat istikrarıyla ilişkili diğer yapısal alanlarda genişletilerek hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması planlanmaktadır.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya:

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Önümüzdeki dönemde gıda komitesinde sergilenen ortak kurumsal çabanın fiyat istikrarıyla ilişkili diğer yapısal alanlarda genişletilerek hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması planlanmaktadır."

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