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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Öncü Göstergeler İhracatın İthalattan Daha Hızlı...
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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Öncü Göstergeler İhracatın İthalattan Daha Hızlı...

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Öncü göstergeler ihracatın ithalattan daha hızlı büyüdüğüne işaret ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya:

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Öncü göstergeler ihracatın ithalattan daha hızlı büyüdüğüne işaret ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin küresel ihracattaki pazar payı artış eğilimini koruyor. Bu çerçevede 2017 yılında net ihracatın büyümenin en önemli sürükleyicilerinden biri olmasını bekliyoruz."

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