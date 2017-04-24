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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Mevcut Politikalarımızı Enflasyon Üzerindeki Riskleri...
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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Mevcut Politikalarımızı Enflasyon Üzerindeki Riskleri...

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Mevcut politikalarımızı enflasyon üzerindeki riskleri dengelemeye yönelik sıkı bir duruş olarak tanımlamaktayız. Para politikası kararları alınırken orta vadeli enflasyon görünümünü dikkate aldığımızı da hatırlatmakta fayda görüyorum.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya:

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Mevcut politikalarımızı enflasyon üzerindeki riskleri dengelemeye yönelik sıkı bir duruş olarak tanımlamaktayız. Para politikası kararları alınırken orta vadeli enflasyon görünümünü dikkate aldığımızı da hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu nedenle enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu koruyacağız."

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