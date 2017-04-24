Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Enflasyonun Şubat ve Mart Aylarında Çift Haneye Ulaşmasına...
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Enflasyonun şubat ve mart aylarında çift haneye ulaşmasına yol açan temel unsurlar, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi, 2016 yılındaki vergi artışları ve kur geçişkenliği olmuştur.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Enflasyonun şubat ve mart aylarında çift haneye ulaşmasına yol açan temel unsurlar, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi, 2016 yılındaki vergi artışları ve kur geçişkenliği olmuştur."
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