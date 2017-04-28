Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya Soruları Yanıtladı: (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, hem gerçekleşmekte olan enflasyonun hem de gelecekteki enflasyonun bileşenleri olan beklentilerin tüm kalemlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu anlamda tek bir göstergeye ya da gelişmeye bakmıyoruz. Daha kapsamlı ve orta vadeli bir bakışımız var. Bunlarda belirgin bir iyileşme görülünceye kadar, buna kanaat getirinceye kadar para politikası sıkı olmaya devam edecek. Bir risk ortaya çıkarsa ilave sıkılaştırma yapacağız." dedi.



Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun açıklandığı toplantıda, ekonomistler ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Reeskon kredileri limitlerine ilişkin soru üzerine Çetinkaya, reeskont kredilerinde bir kredi sınırının olmadığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Merkez Bankası olarak ihracatçılara sağladığımız bu imkanın hem miktarını artırdık hem kullanım koşullarını kolaylaştırdık. Yoğun bir talep var. Kaynakla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Kullanımlar devam ediyor. İhracatçılara reeskont kredileri desteği devam edecek, bir yandan da rezervimizi destekleyecek." ifadelerini kullandı.



Çetinkaya, banka olarak orta vadede büyümeye sağlayabilecekleri en büyük katkının finans istikrarının sağlanması ve tüm ekonomik aktörler tarafından kabul görmesi olduğunu vurguladı.



Brüt döviz rezervlerindeki dalgalanmaya ilişkin soru üzerine Çetinkaya, brüt dövizdeki dalgalanmaların belli faktörlerle bağlı gerçekleştiğini, kısa sürede rezerv artışının net olarak görüleceğini söyledi.



- "Yapısal konularda çok kısa vadede radikal sonuçlar beklemek makul değil"



Çetinkaya, Gıda Komitesine sundukları somut önerilerin neler olduğuna dair soru üzerine Gıda Komitesinin yoğun bir çalışma içerisinde bulunduğunu ifade etti.



Gıda sektörünün uzun vadeli stratejik önemi dikkate aldığında arz ve fiyat oluşumuna dair aksaklıkların giderilmesi ve gıda enflasyonunda yaşanan yüksek oynaklıkların ortadan kaldırılabilmesi için adımlar atıldığına dikkati çeken Çetinkaya, önümüzdeki dönemde etkileri daha net görülecek bazı çalışmaların tamamlandığını belirtti.



Çetinkaya, Erken Uyarı Sisteminin tamamlandığını belirterek, şöyle devam etti:



"Yani sağlıklı fiyat oluşumunun önüne geçebilecek unsurlar da dahil gıda fiyatlarına yansımadan önce tedbir alınmasını gerektirebilecek erken uyarıları görüyoruz. Fiyat artışlarını değerlendiriyoruz. Etkin dış ticaret mekanizmalarının geliştirilmesi için yürütülen çalışmada sona gelmiş durumda. Burada bazı adımlar da atıldı. Lojistik süreçte fire oranları azaltacak tedbir ve teşvikler üzerine çok detaylı çalışma Gümrük ve Ticaret Bakanlığının katkılarıyla tamamlanmış durumda.



Lisanslı depoculuğun devreye girmesi, tarım sektörünün finansmanının kolaylaştırılması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ana başlıklarında atılan adımların çoğu tamamlandı ya da tamamlanma aşamasına çok yakın. Tabi bunlar yapısal sorunlar. Yapısal konularda çok kısa vadede radikal sonuçlar beklemek makul olmayacaktır. Ancak biz kısa dönemde de Gıda Komitesi'nin aldığı tedbir ve adımların etkilerini göreceğiz."



- "Hem manşet hem de çekirdek enflasyonda iyileşme bekliyoruz"



Murat Çetinkaya, faiz konusunda haziran ve sonrası için ek sıkılaştırma düşünülüp düşünülmediği ve çekirdek enflasyondaki katılığa ilişkin ne gibi önlemlerin alınacağına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu yıl enflasyonda baz etkisiyle birlikte dalgalı bir seyrin izlenme ihtimali yüksek. Enflasyonun yılın ikinci yarısında tek haneye ineceğini öngörüyoruz. Enflasyonun seyrinde yılın ikinci yarısından itibaren sıkı para politikasının da etkisi ile hem manşet hem de çekirdek enflasyonda bir iyileşme bekliyoruz. Para politikası, hem şu anki enflasyon hem de gelecekteki enflasyon beklentileri göz önüne alındığında yeterince sıkı. Bununla birlikte olası gelişmelere göre ilave sıkılaştırma yapılabilir. Ocak ayından bu yana atığımız adımlarla kafalarda soru işaretlerinin kalmadığını görüyoruz. Yabancı yatırımcılarla temaslarda bunu görebiliyoruz."



- "Teşvikler ile para politikasındaki sıkılaşma arasında tezatlık yok"



Kamu maliyesi teşvikleri ile para politikasının genel sıkılaşma eğilimi arasındaki tezatlığın oluştuğu iddialarına ilişkin soru üzerine Çetinkaya, burada bir tezatın söz konusu olmadığını belirtti.



Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz enflasyona odaklı olarak maliyet kanalından para politikasında gerekli adımları atıyoruz, ancak geçtiğimiz yıl bildiğiniz sebeplerle oluşan iktisadi faaliyetteki aşağı yönlü riskleri önlemek adına alınmış bazı tedbirler var. Bu tedbirlerin mali disiplin üzerindeki olası etkileri, bunların geçtiğimiz yıllarda uzun süre korunmuş olan mali disiplinin bize sağladığı bir alan olarak geçici bir süre için kullanılacağına dair Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili otoritelerin yaptığı iletişim var. Bu anlamda biz para politikası ve genel olarak ülkenin en önemli çıpalarından birisi olan mali disiplin açısından herhangi bir sorun görmüyoruz."



Para politikası tepkileri ve enflasyon gelişmelerine de değinen Çetinkaya, hem gerçekleşmekte olan enflasyonun hem de gelecekteki enflasyonun bileşenleri olan beklentilerin tüm kalemlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu anlamda tek bir göstergeye ya da gelişmeye bakmıyoruz. Daha kapsamlı ve orta vadeli bir bakışımız var. Bunlarda belirgin bir iyileşme görülünceye kadar, buna kanaat getirinceye kadar para politikası sıkı olmaya devam edecek. Şu an için öngörmediğimiz riskler ortaya çıkarsa ilave sıkılaştırma yapıyor olacağız." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)