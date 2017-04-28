Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya Soruları Yanıtladı: (1)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Geçen yıldan bu yana bahsettiğimiz tek bir politika faiz uygulamasına, şartları uygun gördüğümüz dönemde geçmeyi Para Politikası Kurulu ortak kanaati olarak koruyoruz." dedi.



Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun açıklandığı toplantıda, ekonomistler ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir ekonomistin, "Son dönemde yurt dışındaki swap faiz oranlarının sizin politika faizinizin oldukça altında seyrettiğini görüyoruz. Bu sizin parasal aktarım mekanizmanız açısından bir problem yaratır mı?" şeklindeki sorusu üzerine Çetinkaya, swap faiz oranlarında, uygulamaya başladıkları tarihten itibaren zaman zaman farklılaşmalar gördüklerini kaydetti.



Çetinkaya, döviz likiditesi, TL likiditesi ve bankaların pozisyonları gibi muhtelif faktörlerin etkili olduğunu ifade ederek, "Biz şu ana kadar parasal aktarım mekanizması açısından herhangi bir sorun görmüyoruz. Bunlar bazı dönemsel faktörlerle şekillenebiliyor. Bu aracı kullanmaya başladığımız tarihten itibaren aktarım açısından oldukça etkili olduğunu gördük. Piyasaya buradan önemli bir yön vermeyi başardık." diye konuştu.



Gelecek dönemde parasal sıkılaştırmanın geç likidite penceresiyle mi devam edeceğine yönelik soru üzerine Çetinkaya, enflasyona tepki verirken ve para politikasını şekillendirirken temel yaklaşımlarının politika bileşiminin yaşanılan şokların niteliğine doğru yanıt verebilmesi ve riskleri dengelemesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Özellikle bu dönemde para politikası yukarı yönlü esnekliğini koruyarak enflasyondaki riskleri sınırlayabilecek bir bileşimde oluştu ve sıkı bir duruşu yansıtıyor. Bu bakımdan öncelikle buna odaklanılması daha anlamlı. Bizim öncelikle baktığımız husus, para politikasının enflasyona ilişkin riskleri sınırlaması ve kontrol altında tutması. Bugün itibarıyla bunu başarabildiğimizi düşünüyoruz.



Para politikasında temkinli ve sıkı duruş söz konusu. Uygulama çerçevesine dair önümüzdeki dönemde sadeleşme hedefimizi koruduğumuzdan daha önce de bahsetmiştim. Para politikası aslında geçmiş dönemlere, yıllara kıyasla önemli ölçüde sadeleşmiş durumda. Bunu da fırsattan istifade belirtmek isterim. Örneğin, günlük fonlama bileşimimiz oldukça istikrarlı bir seyir izliyor. Parasal duruşumuzu ağırlıklı ortalama fonlama faizinden ve kompozisyonundan görmek mümkün. Bizim duruşumuzu temsil eden ortalama fonlama faizi ve bankalararası piyasa faizi birbirine oldukça yakın düzeyde. İki kurul toplantısı arasında likidite politikası sürpriz değişiklikler göstermiyor. Bu anlamda sadeleşme yönünde zaten önemli adımlar atılmış durumda. Ama geçen yıldan bu yana bahsettiğimiz tek bir politika faiz uygulamasına da şartları uygun gördüğümüz dönemde geçmeyi Para Politikası Kurulu ortak kanaati olarak koruyoruz."



"Biz net bir biçimde orta vadeli enflasyon görünümünü dikkate alıyoruz"



Enflasyonda yıl içerisinde beklenen dalgalı seyre TCMB'nin nasıl tepki vereceğine ilişkin soruya Çetinkaya, "Biz net bir biçimde orta vadeli enflasyon görünümünü dikkate alıyoruz. Mayıs ayından itibaren gıda fiyatlarından kaynaklı baz etkilerini görebiliriz. Yılın ikinci yarısında bazı aylarda baz etkilerinin ve vergi ayarlamalarından gelen etkilerin manşet enflasyonda dalgalanmaya yol açması olası. Bu süreçte biz geçici dalgalanmalardan ziyade ana eğilime odaklanmaya devam edeceğiz. Kısa vadeli, özellikle baz etkisinden kaynaklı unsurlara, aşağı yönlü dalgalanmalara erken tepki vermeyeceğiz. Nisan ayı kararımız bu yaklaşımı net bir biçimde ortaya koyuyor." yanıtını verdi.



"Para politikasındaki sıkı duruşumuzu koruyacağız"



Murat Çetinkaya, "Sizin enflasyon tahmininiz ile piyasadaki beklentileriniz arasında 1 puanlık fark var. İyimserlik sebebiniz nedir?" şeklindeki soru üzerine de, şunları kaydetti:



"Raporda bahsettiğim bölümde, riskler ve para politikası bölümünde enflasyon tahminimizin matematiğini daha detaylı bulmak mümkün. Ama özetle şunu söyleyebilirim; o hesaplamanın arkasında var olan temel unsur, para politikası başta olmak üzere ilgili tüm aktörlerin katkısıyla gösterilecek ilave çaba... Biz para politikası kısmında bu çabayı ve enflasyona odaklı sıkı duruşu sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun beklentiler kanalı başta olmak üzere enflasyondaki iyileşmeyi önemli ölçüde destekleyeceğini düşünüyoruz. Bunun dışında gıda vesaire diğer unsurlar ile ilgili de Gıda Komitesi başta olmak üzere diğer kanallardan destek gelmesini bekliyor ve bu sürece olabildiğince kendi katkımızı vererek yönlendirmeye ve ilave destek almaya çalışıyoruz."



Çetinkaya, ocak ayından bu yana, "Biz para politikasını sıkılaştırdık, bu kayda değer bir sıkılaştırmadır. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme görünceye kadar da bu sıkı duruşa devam edeceğiz. İhtiyaç olursa ilave sıkılaştırma yapacağız." dediklerini anımsatarak, "Biz burada şu andaki enflasyonu değil, gelecekteki enflasyonu da dikkate alıyoruz. Gelecekteki enflasyonu birçok farklı unsur belirliyor. Beklentiler, fiyatlama davranışları, maliyet ve talep koşulları, enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeleri takip ediyor olacağız. Tüm bunların bileşimine bakarak ve tüm bu göstergelerde hissedilebilir bir iyileşme olduğuna kanaat getirene kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu koruyor olacağız." şeklinde konuştu.



(Sürecek)