Merkez Bankası, Bankaların Borç Alabilme Limitlerini 11 Milyar Liraya Düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 16 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 11 milyar TL'ye düşürülmüştür" denildi.

Açıklamaya göre, gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında Merkez Bankası tarafından yapılan fonlama tutarı da sınırlandırılabilecek.

REPO İHALESİ AÇILMIYOR

Buna karşılık, bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını Merkez Bankası'nın Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranından limitsiz olarak karşılayabilmeleri olanaklı olacak.

Merkez Bankası, dövizdeki hızlı yükselişe karşı iki gündür "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi" açmıyor.

Bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı "miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi"ni açmayan Merkez Bankası, bankaları "yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo" ve "yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresi" yoluyla fonlamaya devam ediyor.

DÖVİZE ETKİSİ OLMADI

Merkez Bankası'nın kapanışa yakın açıklaması döviz üzerinde önemli bir etki yapmadı. Bankalararası piyasada dolar 3.78 - 3.79 lira, euro da 4.01 - 4.02 lira aralığında hareket ediyor.