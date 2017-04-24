Merkez Bankası 2017 Bahar Dönemi Yatırım Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2017 Bahar Dönemi Yatırım Anketi'ne göre, bu yıl bahar döneminde, 2016'da yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2016 güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 26,8 oldu.



TCMB'nin imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 63 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2017 Bahar Dönemi Yatırım Anketi yayımlandı.



Buna göre, bu yıl bahar döneminde, 2016'da yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2016 yılı güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 26,8 olarak kayıtlara geçti.



2016'da yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı, çalışan sayısı 50 ila 249 ve 250 ila 499 arasında bulunan iş yerlerinde sırasıyla yüzde 29,6 ve yüzde 24,2 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu oran, çalışan sayısı 500'ün üzerinde olan iş yerlerinde ise yüzde 26,6 oldu.



Mal gruplarına göre yatırım harcamaları



Bu yıl bahar döneminde, brüt yatırım harcamalarındaki gelişmeler mal grupları bazında değerlendirildiğinde, 2016 yılında yüzde 35,3 ile en yüksek yatırım harcaması artışının, dayanıksız tüketim malları üreten iş yerlerinde olduğu görüldü.



Bu yıl için ise en yüksek yatırım harcaması artışının yüzde 27,7 ile yatırım malları üreten iş yerlerinde öngörüldüğü gözlendi.