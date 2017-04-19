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Merkez Bankaları Sıradışı Araçları Daha Sık Kullanacak
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Merkez Bankaları Sıradışı Araçları Daha Sık Kullanacak

ECB'nin raporuna göre merkez bankaları alışılagelmişin dışındaki araçları daha sık kullanacaklar.

Merkez Bankaları Sıradışı Araçları Daha Sık Kullanacak

ECB'nin raporuna göre merkez bankaları alışılagelmişin dışındaki araçları daha sık kullanacaklar.

Kaynak: Dunya.com

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