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Merkel ve Yıldırım'dan Ortak Açıklama
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Merkel ve Yıldırım'dan Ortak Açıklama

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

Merkel ve Yıldırım'dan Ortak Açıklama

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

Kaynak: Dunya.com

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