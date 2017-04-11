Merkel ve Trump Görüştü
Almanya Şansölyesi Merkel ve ABD Başkanı Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Almanya Şansölyesi Merkel ve ABD Başkanı Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Merkel, görüşmede Suriye'ye dönük müdahalelerin BM çatısı altında yapılmasının gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: Dunya.com
-
Arapların yeni gözdesi oldu! Para yağıyor
-
Yüz binlerce kişinin elektrik borcu siliniyor!
-
General Motors'u tahtından etti! İşte ABD'nin en değerlisi
-
Dolarda son durum!
-
Bankaların yarışı vatandaşa yaradı! Faizler rekor seviyede
-
Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyordu ama İBB engelledi
-
Araç sahiplerine kötü haber! Pompaya bir zam daha geldi
-
Kurtuluş için çıktıkları umut yolculukları, pazarlarda bitiyor