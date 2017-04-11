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Merkel ve Trump Görüştü
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Merkel ve Trump Görüştü

Almanya Şansölyesi Merkel ve ABD Başkanı Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merkel ve Trump Görüştü

Almanya Şansölyesi Merkel ve ABD Başkanı Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Merkel, görüşmede Suriye'ye dönük müdahalelerin BM çatısı altında yapılmasının gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Dunya.com

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