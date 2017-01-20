Merkel, Sığınmacı Krizinin Çözümü İçin Türkiye'ye Gelecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, şubat ayının ilk haftasında Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Merkel'in gündeminde başta sığınmacı krizinin çözümü olmak üzere, bölgesel sorunlar, terörle mücadelede iş birliği ve ekonomi konuları yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Merkel'in programında Başbakan Binali Yıldırım ile baş başa görüşmesi, ardından Merkel ile Yıldırım'ın başkanlığında heyetlerarası görüşmeler yapılması öngörülüyor. Şansölye Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ SIĞINMACI KRİZİ OLACAK

Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçimde aday olan ve dördüncü kez bu göreve seçilmesi beklenen Merkel'in önemli gündem maddeleri arasında sığınmacı krizinin çözümü için iş birliği önemli bir yer tutuyor.

SIĞINMACILAR NEDENİYLE İÇ POLİTİKADA ZORA DÜŞTÜ

Almanya'ya 2015 yılında 890 bin sığınmacının gelmesiyle iç politikada zor duruma düşen Merkel, AB-Türkiye mutabakatının devreye girmesinin ardından sığınmacı akınının durmasıyla rahatlamıştı. Mutabakatın etkisiyle Almanya'ya gelen sığınmacıların sayısı 2016'da yüzde 70 azalarak 280 bine gerilemişti.

MERKEL, KRİZİN TÜRKİYE İLE ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE İNANIYOR

Yoğun eleştirilere rağmen bugüne kadar sığınmacılar için açık kapı politikasını savunan, sığınmacı krizinin ancak Türkiye ile iş birliği içinde çözülebileceğini belirten Merkel, genel seçim öncesinde bu politikasının başarılarını kamuoyuna göstermeyi amaçlıyor.

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK

Merkel'in ziyaretinde ele alınması beklenen bir diğer önemli gündem maddesini, güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği oluşturacak. Türkiye, özellikle PKK terör örgütünün Almanya'daki faaliyetlerinin üzerine gidilmesini, örgütün propaganda ve mali faaliyetlerinin engellenmesini talep ediyor. Ankara, daha önceki ziyaretinde PKK ile mücadelede daha yakın iş birliği sözü veren Merkel'den somut adımlar bekliyor.

ALMANYA'DAN ÜST DÜZEY HEYET ANKARA'DA HAZIR BULUNACAK

Merkel'in Ankara ziyaretiyle aynı günlerde Almanya'dan üst düzey bir heyet Türkiye'ye gelerek güvenlik konularını masaya yatıracak. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Emily Haber başkanlığındaki üst düzey heyetin temaslarında, terörle mücadele iş birliğinin güçlendirilmesine dönük adımların ele alınması bekleniyor.

FETÖ ÜYELERİNİN İADESİ ELE ALINACAK

Türkiye ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Almanya'daki faaliyetlerinin üzerine gidilmesini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya'ya kaçan FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILACAK

Merkel'in Ankara ziyaretinde, güvenlik ve terörle mücadele konularında iş birliğinin yanı sıra ekonomi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi de öremli yer tutacak.

YATIRIMCILARA TEŞVİK MESAJLARI VERİLECEK

Ziyaret kapsamında, Almanya'nın en büyük ticaret ortaklarından Türkiye'deki yatırımcıların sorunları ve beklentilerinin konuşulacağı, yatırımları teşvik etmeye dönük mesajlar verileceği belirtiliyor.