Merkel: Sorumluluk Tamamen Esad'ın

Almanya'dan kimyasal silah saldırısı sonrasında ABD'nin Suriye'de rejim güçlerine ait bir üsse gerçekleştirdiği bombardımana destek geldi.



Fransa Devlet Başkanı Hollande ile telefon görüşmesinden sonra açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu gelişmeden tamamen Suriye Devlet Başkanı Esad'ın sorumlu olduğunu söyledi. Merkel, "Almanya ve Fransa, müttefikleriyle birlikte BM nezdinde Esad'ın yaptıklarının hesabını vermesi için çabalarını sürdürecektir" dedi.



Gabriel: Anlaşılır bir durum



Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, İdlib'e yapılan kimyasal silah saldırısı sonrasında ABD'nin kimyasal silah saldırısında uçakların kalktığı belirtilen üssü bombalanmasını "anlaşılır" olarak nitelendirdi.



Gabriel, "Suriye'de masum insanlara yönelik gerçekleştirilen barbarca kimyasal silah saldırısına BMGK' nin sessiz kalmasını izlemek tahammül edilecek gibi değildi. Birleşik Devletler'in Esad rejimine ait unsurları saldırının yapıldığı yerde hedef alması anlaşılır bir durum" dedi. - Dortmund