Merkel'in Başbakanlık Yarışındaki Sosyal Demokrat Rakibi Martin Schulz





Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçimlerde, dördüncü kez aday olan başbakan Angela Merkel'in Sosyal Demokrat Partili (SPD) rakibi belli oldu.



Merkel koalisyonunun küçük ortağı SDP, başbakan adayı olarak Avrupa Parlamentosu'nun eski başkanı Martin Schulz'u gösterdi.



Kararı duyuran SDP'nin Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Schulz'un seçimlerde daha fazla şansının olduğunu ifade etti.



Ülkesinin yeni bir yönetime ihtiyacı olduğunu söyleyen Schulz ise konuşmasında, aşırı sağın Avrupa'daki yükselişine değindi.



AP'nin eski başkanı, "Sadece bizim ülkemizde değil, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de halklar arasında keskin bir bölünme yayılıyor. ABD'de yapılan seçimlerin ardından, bunun tüm dünya için geçerli olduğunu söyleyenler de olabilir" diye konuştu.



Ekonomi Bakanlığını da yürüten Gabriel, Schulz'un önünü açmak için partinin genel başkanlı olarak koltuğunu bırakacağını duyurdu. Haber, SDP'nin Merkel koalisyonundan tamamen çekilmekte kararlı olduğu şeklinde yorumlandı.



Alınan kararlar, SPD'de pazar günü yapılacak yönetim toplantısında resmiyet kazanacak. Mart ayında toplanacak kongrede de parti yönetiminde değişikliğe gidilecek.



Auteur: euronews-tr



Tags: Merkelin Martin Almanya yarışındaki başbakanlık Sosyal Demokratlar rakibi Sosyal AB Parlamentosu Demokrat Schulz Angela Merkel Almanya politikası Gepost: 25 januari 2017