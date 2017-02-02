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Merkel ile Kılıçdaroğlu Görüştü
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Merkel ile Kılıçdaroğlu Görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Merkel ile Kılıçdaroğlu Görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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