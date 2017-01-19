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Merkel, Hollande ve Putin Suriye'yi Görüştü
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Merkel, Hollande ve Putin Suriye'yi Görüştü

Merkel, Hollande ve Putin yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna ve Suriye krizlerini ele aldı.

Merkel, Hollande ve Putin Suriye'yi Görüştü

Merkel, Hollande ve Putin yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna ve Suriye krizlerini ele aldı.

Kaynak: Dunya.com

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