Merkel-Gentiloni Görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ülkelerimiz, göç sorununun sadece birkaç ülkenin sorunu olmadığına, tüm AB için bir sınav oluşturduğuna inanıyor." dedi.



Merkel ile İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, bugün Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Angela Merkel burada yaptığı konuşmada, Avrupa'yı ilgilendiren konuları ve uluslararası sorunları ele aldıklarını belirtti.



Göç konusunun iki ülkeyi de yakından ilgilendiren bir konu olduğuna işaret eden Merkel, Nijer başta olmak üzere, Afrika ülkeleri ile göç konusunda ortaklıklar kurmak için çaba harcadıklarını ifade etti. Merkel, "İkimiz de Avrupa'daki hukuk sisteminin hızlı bir şekilde yenilenmesi için çaba harcayacağız. Ülkelerimiz, göç sorununun sadece birkaç ülkenin sorunu olmadığına, tüm AB için bir sınav oluşturduğuna inanıyor." dedi.



Göç konusunda AB ülkelerinin yeterli çabayı göstermediğini, sorunların hala çözülmediğini dile getiren Merkel, sığınmacılar ve ilticacılar konusunda Almanya ve İtalya'nın birbirini desteklediğini, ancak bu konuda hala yapılacak çok şey olduğunu söyledi.





Merkel, bir gazetecinin, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın Avrupa'yı zayıflatma girişimlerine ne şekilde karşı koyacaklarını sorması üzerine de "Elbette G-20 dönem başkanlığı çerçevesinde tüm alanlarda temaslarımız olacak, ama öncelikle Cuma günü gerçekleşecek olan görev devir teslimini bekleyelim. Ondan sonra bakacağız, ama elbette gündemi görüşeceğiz. Kısmen görüşmelerimiz var ve temaslarımız hakkında sizlere bilgi vereceğiz." dedi.



Avrupa'nın kendi kaderini kendisinin belirleyeceğini, iç güvenlik, istihdam ve ekonomik büyüme gibi konularda başarılı oldukları takdirde vatandaşların güvenini kazanabileceklerini ifade eden Merkel, mevcut sorunların çözümünde Avrupa ülkeleri arasında gözle görülebilir bir dayanışmanın olması gerektiğini, Almanya ve İtalya'nın da bunun için çaba harcadığını kaydetti.





Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'den ayrılma konusunda yaptığı son açıklamayı nasıl karşıladığının sorulması üzerine de bu konuda bir endişesi olmadığını, AB içinde sıkı bir iş birliği yaparak AB'nin ayrıştırılmasını önleyeceklerini söyledi.





İtalya Başbakanı Gentiloni



İtalya Başbakanı Gentiloni de AB'nin zor bir dönemden geçtiğini, ekonomik büyümeye, yatırımlara, göç konusuna, savunma iş birliğine ve serbest ticarete daha fazla önem vermeleri gerektiğini dile getirdi.





Merkel'in de söylediği gibi göç konusunun birkaç ülkenin çabalarıyla çözülemeyeceğini, tüm AB ülkelerinin bu konuda dayanışma göstermesi gerektiğini bildiren Gentiloni, sorunların aşılabilmesi için ortak bir ekonomik ve mali çabanın gerekli olduğunu kaydetti.





Terörizme karşı mücadelede sıkı iş birliği yapılmasını isteyen Gentiloni, "2017 yılı DEAŞ'ı askeri yönden yenebileceğimiz yıl olabilir, ancak bunun terörizmin sonu olmayacağını biliyoruz. Bu nedenle güçlü bir şekilde iş birliği yapmamız lazım. Sadece askeri değil, sosyal alanda da." dedi.





Gentiloni, Trump ile ilgili soruya karşılık, "Hepimizin yeni Amerikan yönetimi ile nasıl iş birliği yapabileceğimize bakmamız lazım. Şimdilik sadece Trump'ı tebrik edebilirim. ABD ile iş birliği çok önemli, ama bu bizim prensiplerimiz için de geçerli." yanıtını verdi.





Avrupa'nın neler yapabileceğine ancak kendilerinin karar verebileceğine işaret eden Gentiloni, insanların güveninin kazanılabilmesi için özellikle ekonomik büyüme, yatırım ve göç konularında başarılı olunması gerektiğini ifade etti.





Gentiloni, İngiltere'nin, AB'den ayrılsa bile her zaman ittifakın yanında yer alacağı vaadinde bulunduğunu da hatırlatarak, konuyu AB bünyesinde görüşerek, gerekli kararları alacaklarını kaydetti.