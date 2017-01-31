Merkel'den Trump'a Eleştiri - Stockholm

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişinin engellenmesine yönelik kararını eleştirerek, "İnsanların rengine, etnik grubuna ve inancına göre teröristlerle mücadele edilemez." dedi.Bir günlük çalışma ziyareti için İsveç'te bulunan Merkel, başkent Stockholm'de İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile katıldığı basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişinin engellenmesine yönelik kararını değerlendirdi.Terörle mücadelede insanların etnik grubuna ve inançlarına bakılamayacağını vurgulayan Merkel, "İnsanların rengine, etnik grubuna ve inancına göre teröristlerle mücadele edilemez" diye konuştu.Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasının önemine değinen Merkel, benzer bir anlaşmanın Fas ve Mısır'la da yapılması gerektiğini belirtti.İngiltere ile de sığınmacı problemleri hakkında görüşmeye devam edeceklerini dile getiren Merkel, Brexit oylamasının sonucunun tüm AB ülkeleri için üzücü olduğunu, İngiltere ile özellikle sığınmacı konusunda sorunların çözümü yönünde görüşmelere devam edeceklerini kaydetti. İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararından dolayı çok derin endişe duyduklarını belirterek, "Çok yanlış ve üzüntü verici bir karar. ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği seyahat yasağı çifte vatandaşlığı bulunan Avrupalıları da etkiledi. Bu karardan hemen dönülmesi lazım." ifadelerini kullandı.