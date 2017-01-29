Merkel'den Trump'a Eleştiri

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkardığı kararname ile yedi ülkeden Müslümanlara ülkeye giriş yasağı getirmesini eleştirdi.



Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyi Merkel'in yanlış bulduğunu belirten Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Kendisi, teröre karşı gerekli ve kararlı mücadelenin, belirli bir köken veya belli bir inançtan insanları genel zan altında koymayı haklı çıkarmayacağından emin" diye konuştu.



Trump'ın aldığı kararın çifte vatandaş konumundaki Alman vatandaşlarını etkileyip etkilemeyeceğini hükümetin araştıracağını kaydeden Seibert, Merkel'in karardan üzüntü duyduğunu söyledi.



Cenevre Mülteciler Sözleşmesi'nin uluslararası topluma, savaştan kaçan sığınmacıları insani nedenlerle kabul etme yükümlülüğü getirdiğini hatırlatan Alman Hükümet Sözcüsü, "Tüm imzacı ülkeler buna uymak zorundadırlar. Şansölye bu politikayı dün ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine anlattı," dedi. - Dortmund