Merkel'den İlk Açıklama
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'deki referandum sonucu ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, hükümetin diğer toplumsal gruplarla diyalog arayışı içerisinde olması gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'deki referandum sonucu ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, hükümetin diğer toplumsal gruplarla diyalog arayışı içerisinde olması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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