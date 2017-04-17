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Merkel'den İlk Açıklama
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Merkel'den İlk Açıklama

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'deki referandum sonucu ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, hükümetin diğer toplumsal gruplarla diyalog arayışı içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Merkel'den İlk Açıklama

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'deki referandum sonucu ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, hükümetin diğer toplumsal gruplarla diyalog arayışı içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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